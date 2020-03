Zatrudnianie niepełnosprawnych – większe wsparcie dla pracodawców

Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników będą mogli liczyć na szereg nowych rozwiązań. Szykowane zmiany w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zatrudnieniu wspomaganym zakładają m.in. zwiększenie dofinansowania do wynagrodzeń, co ma pozwolić na zachowanie ciągłości zatrudnienia w obliczu pandemii koronawirusa.

W związku z podwyższeniem dofinansowania budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma zostać zwiększony o 141 mln zł.

W nowej tarczy antykryzysowej przewidziano podniesienie: – podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (z 1800 do 1950 zł); – podstawy kwoty bazowej na osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (z 1125 do 1200 zł); – dodatku do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (z 600 do 1200 zł); – dodatku do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (z 600 do 900 zł).

Jak tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nowe regulacje wprowadzą też nową możliwość dysponowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zakłady pracy chronionej) lub zakładoweg...