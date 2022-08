Zatrudnianie cudzoziemców. Nowe rozporządzenie już obowiązuje

W ostatni piątek weszło w życie nowe rozporządzenie ws. zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wdrożone zmiany mają przede wszystkim prowadzić do usprawnienia postępowań. Przewidziano m.in. dostosowanie wzorów oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do wydłużenia do 24 miesięcy możliwości pracy na podstawie tego rodzaju oświadczenia.