Zaświadczenie o przedawnieniu zobowiązania w podatku od spadku i darowizn

We wniosku o interpretację podatniczka wyjaśniła, że w lutym 2016 r. nabyła spadek na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego. Śmierć spadkodawcy nastąpiła w maju 2015 r. Do chwili obecnej nie złożyła zeznania SD-3. Składnikiem majątkowym spadku jest lokal mieszkalny, który podatniczka zamierza sprzedać. W tym celu wystąpi do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie stosownego zaświadczenia.

Podatniczka chciała wiedzieć, czy ww. wniosek o wydanie zaświadczenia wywoła skutek w postaci odnowienia obowiązku podatkowego. Jej zdaniem - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatniczką. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn co do zasady powstaje na skutek doręczenia decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania. Powinna być ona poprzedzona złożeniem zeznania podatkowego. Z kolei okres przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość podatku od spadków i darowizn liczy się od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jak wynika z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy podatnik nie złożył deklaracji jest uwarunkowane brakiem doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z ww. art. 68 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, skoro podatniczka nie złożyła zeznania podatkowego, to termin na wydanie decyzji wynosi 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, tj. od końca roku, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zatem kierując się treścią art. 6...