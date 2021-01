Zasiłek opiekuńczy przy pracy zmianowej

W związku z przejściem dzieci na naukę zdalną - pracodawcy wymagają, aby pracownik na niedzielę wykorzystał swój urlop wychowawczy lub opiekę nad dzieckiem (dwa dni, które przysługują rodzicowi w roku) twierdząc, że zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8 w dni wolne od pracy się nie należy. Czy w tym wypadku system przyznawania zasiłku opiekuńczego przysługuje także za dni wolne od pracy (soboty oraz niedziele)? - pytają posłowie w interpelacji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 16350 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie zasiłku opiekuńczego za dni wolne od pracy

Szanowna Pani Minister,

do biur poselskich coraz częściej zgłaszają się osoby, które pracują w przedsiębiorstwach, w których organizacja pracy ze względu na ich specyfikę oparta jest o różne systemy jej organizacji (zmianowość). Głównie uzależnione jest to od liczby zamówień, a praca w tego typu zakładach może być nawet 18-zmianowa. Pracę w takich firmach zaczyna się np. od 22:00 w niedzielę a kończy o godzinie 6:00 w poniedziałek. W związku z przejściem dzieci na naukę zdalną - pracodawcy wymagają, aby pracownik na niedzielę wykorzystał swój urlop wychowawczy lub opiekę nad dzieckiem (dwa dni, które przysługują rodzicowi w roku) twierdząc, że zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8 w dni wolne od pracy się nie należy (sobota, niedziela).

Czy w tym wypadku system przyznawania zasiłku opiekuńczego przysługuje także za dni wolne od pracy (soboty oraz niedziele)?

Posłowie:

Robert Obaz, Anita Kucharska-Dziedzic, Katarzyna Ueberhan, Monika Falej, Paweł Krutul, Maciej Kopiec, Marek Rutka

9 grudnia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 16350 w sprawie zasiłku opiekuńczego za dni wolne od pracy

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 16350 Pana Posła Roberta Obaza wraz z grupą posłów (Lewica), uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zgodnie z ogólnymi zasadami ujętymi w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.), zwanej dalej „ustawą zasiłkową” - zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem przysługującym ubezpieczonym z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. W szczególności, o zasiłek opiekuńczy na zdrowe albo chore dziecko mogą starać się rodzice, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia chorobowego, zarówno obowiązkowo jak i dobrowolnie. Do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi ma prawo zarówno ubezpieczona matka dziecka, jak i ubezpieczo...