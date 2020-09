Zasiłek macierzyński jednak bez ekonomicznych efektów pandemii?

Do Sejmu trafił poselski projekt zmian w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Posłowie Lewicy proponują ochronę kobiet przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi z tytułu tymczasowego obniżenia czasu pracy oraz urodzenia dziecka w czasie pandemii. Nowela miałaby wejść w życie z mocą od 31 marca br.

„Ustalenie wymiaru zasiłku macierzyńskiego na podstawie wynagrodzenia właściwego do obniżonego wymiaru czasu pracy nie powinno mieć miejsca. Biorąc pod uwagę fakt, że zredukowanie wymiaru czasu pracy na podstawie Tarczy Antykryzysowej następuje w sytuacji szczególnej i będzie obowiązywać jedynie krótkotrwale, to obliczanie na jego podstawie zasiłku macierzyńskiego jest krzywdzące i niesprawiedliwe w stosunku do tysięcy kobiet, które urodziły dziecko w czasie pandemii” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie przewidziano wprowadzenie przepisów, które z mocą wsteczną od 31 marca br. chroniłyby kobiety przed...