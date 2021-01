Zasiłek chorobowy pracownika tymczasowego

Umowy o pracę tymczasową zazwyczaj zawierane są na krótkie okresy, często nie obejmujące pełnego miesiąca kalendarzowego. Stąd też wynika potrzeba stosowania zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla tych pracowników odpowiednio do specyfiki ich zatrudnienia. Dotyczy to także uzupełniania wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru zasiłków, bowiem nie może mieć miejsca uzupełnianie wynagrodzenia do wynagrodzenia jakie pracownik otrzymałby, gdyby pracował cały miesiąc kalendarzowy, jeżeli umowa o pracę tymczasową obejmuje okres krótszy - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.