Zasady wykonywania pracy zdalnej. Co zmieni nowelizacja Kodeksu pracy?

Zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane co do zasady w porozumieniu między pracodawcą i zakładową organizacją związkową lub bezpośrednio w regulaminie – wynika z rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy, która na stałe wprowadzi do ustawy przepisy o pracy zdalnej. Praca w formule zdalnej będzie też dopuszczalna na podstawie polecenia pracodawcy czy porozumienia zawartego z danym pracownikiem. Nowela określi także minimalną treść porozumień.