Zasady ustalania wysokości emerytury zależą od przystąpienia do OFE

Różnice w sposobie wypłaty emerytur dla osób, które nie przystąpiły do OFE wynikają z faktu, że ich emerytury są wypłacane w oparciu o składki, które w całości ewidencjonowane były wyłącznie na koncie w ZUS. Tym samym ustalone w powszechnym wieku emerytalnym, wynoszącym dla kobiet 60 lat, świadczenie emerytalne tych ubezpieczonych jest świadczeniem dożywotnim. Natomiast w przypadku kobiet, które przystąpiły do OFE, okresowa emerytura kapitałowa ustalana w powszechnym wieku emerytalnym jest świadczeniem przejściowym, stanowiącym formę tzw. programowanej wypłaty.

Interpelacja nr 3540 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie różnic w zakresie zasad ustalania wysokości emerytury

działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu RP, zwracam się do Pani Minister z interpelacją poselską w sprawie różnic w zakresie zasad ustalania wysokości emerytury.

W związku z reformą emerytalną i utworzeniem otwartych funduszy emerytalnych (OFE) ubezpieczeni urodzeni po 1948 r. a przed 1969 r., z wyjątkiem osób pobierających emeryturę, mieli możliwość, w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r., na swój wniosek przystąpić do wybranego OFE. W tym przypadku składka emerytalna jest dzielona na dwie części. Jedna jest zapisywana na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (I filar emerytalny), a druga podlega przekazaniu na rzecz OFE, a po zmianach w systemie ubezpieczeń społecznych - OFE i subkonta (II filar emerytalny). Różnice w sposobie wypłaty emerytur dla osób, które nie przystąpiły do OFE wynikają z faktu, że ich emerytury są wypłacane w oparciu o składki, które nie podlegały podziałowi na I i II filar emerytalny, gdyż cała składka na ubezpieczenie emerytalne ubezpieczonych, którzy nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego, przekazywana jest na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Kobiety, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i były członkami OFE, po osiągnięciu wieku emerytalnego mogą ubiegać się o emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych a tym samym o okresową emeryturę kapitałową.

Wniosku o przeliczenie emerytury nie muszą składać kobiety, które były członkami OFE i nabyły uprawnienia do swojego świadczenia od 1 października 2017 r. W tej sytuacji ZUS z urzędu obliczy ponownie świadczenie i zacznie wypłacać emeryturę docelową od momentu ukończenia 65. roku życia.

Jednocześnie kobiety, które były członkami OFE i nabyły prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed 1 października 2017 r., gdy obowiązywał jeszcze podwyższony wiek emerytalny, jeśli obecnie ukończyły 65 lat, ale nie osiągnęły jeszcze podwyższonego wieku emerytalnego, mogą same wnioskować o ponowne wyliczenie wysokości emerytury. W przypadku, gdy nie złożą takiego wniosku to ZUS przeliczy im świadczenie z urzędu, ale dopiero po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego.

Tym samym kobietom na emeryturze, które ukończyły 65 lat i były członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE), ZUS wylicza świadczenie dwukrotnie.

Takie uprawnienia nie dotyczą kobiet, które nie były członkami OFE, tylko odprowadzały składki do ZUS. Im nie przysługuje prawo do ponownego przeliczenia emerytury.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

