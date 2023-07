Zasady ustalania podstawy wymiaru składek wkrótce do zmiany

Resort rodziny i polityki społecznej opublikował projekt zmian w rozporządzeniu ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Projekt zakłada podniesienie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu. Limit wyniesie 450 zł miesięcznie. Przepisy zostaną też poszerzone o wartość otrzymanych bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych.

„W projektowanym rozporządzeniu proponuje się zmianę § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia poprzez podwyższenie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł oraz rozszerzenie przepisu o wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych” – wskazują projektodawcy.

Aktualnie wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków, które są udostępniane pracownikom do spożycie bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu, jest wyłączona z podstawy w...