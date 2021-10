Zasady udzielenia urlopu szkoleniowego

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni - dotyczy to pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. Prawo do urlopu szkoleniowego należałoby wiązać z wymogiem zakończenia procesu nauki, nakierowanego na podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracownika oraz z koniecznością zdania przewidzianego w tych przepisach egzaminu. Przy czym egzamin ten musi spełniać dwie przesłanki, tj. w sposób niebudzący wątpliwości może być on uznany za egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz stanowi podstawę do uzyskania uprawnień do wykonywania określonego zawodu - Minister Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na zapytanie poselskie.