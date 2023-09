Zasady pracy w święta religijne są dyskryminujące? RPO zgłasza wątpliwości

Obecne zasady pracy w święta religijne w dniach wolnych od pracy mogą mieć dyskryminujący charakter – twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Wątpliwości dotyczą osób należących do kościołów i związków wyznaniowych, w przypadku których święta religijne wypadają w dni ustawowo wolne od pracy. Obecne rozwiązania prawne mogą w praktyce dyskryminować m.in. katolików.

Do biura RPO trafił wniosek dotyczący art. 42 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Przepis ten przewiduje, że osoby należące do kościołów i związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mają możliwość uzyskania (na własną prośbę) zwolnienia od pracy/nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami danej religii. Takie zwolnienie może być udzielone pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia.

Podobna możliwość nie dotyczy jednak osób należących do kościołów i związków wyznaniowych, w przypadku których święta religijne wypadają w ...