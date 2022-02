Zasady obliczania składki zdrowotnej do zmiany

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w piśmie z 29 grudnia 2021 r. do Premiera Mateusza Morawieckiego, a w styczniu 2022 r., do Sekretarza Stanu Artura Sobonia w Ministerstwie Finansów zwrócił się o pilne przeprowadzenie zmian legislacyjnych w tzw. Polskim Ładzie ze względu na bardzo szkodliwe dla przedsiębiorców przepisy zawarte w ustawie. We współpracy z Ministrem Arturem Soboniem oraz Przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do s...