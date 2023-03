Zasady dotyczące emerytur wojskowych zostaną zrównane?

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Proponowane przez posłów Lewicy zmiany zakładają wyeliminowanie nierównego traktowania żołnierzy tej samej grupy, którzy zostali powołani do służby w różnym czasie. Nowelizacja byłaby korzystna dla powołanych przed 2 stycznia 1999 r.

„Propozycja zmierza w kierunku wyeliminowania nierównego traktowania żołnierzy w sytuacji, gdy jedni (powołani do służby po 1 stycznia 1999 r.), mający emeryturę wojskową obliczoną wyłącznie w oparciu o okresy służby wojskowej, mają prawo do emerytury z systemu powszechnego, a drudzy (powołani do służby przed 2 stycznia 1999 r.), mający emeryturę wojskową również obliczoną wyłącznie w oparciu o okresy służby wojskowej, nie mają prawa do emerytury z systemu powszechnego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak wskazują projektodawcy, projekt nowelizacji jest zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r. (sygn. akt – I UK 426/17), w którym wskazano, że te dwie grupy powinny być traktowane tak samo, a w konkretnej sprawie żołnierzowi powołanemu przed 2 styc...