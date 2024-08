Zapłata podatku przez osobę trzecią - MF wyjaśnia

Istnieje możliwość zapłaty podatku przez tzw. wyręczyciela, jeżeli wpłacane środki pochodzą ze środków podatnika. Zapłata może wynosić maksymalnie do 1000 zł. Jeżeli wyręczyciel zapłaci podatek w kwocie przewyższającej 1000 zł, wówczas będzie to działanie nieskuteczne.

Pytanie dziennikarza:

Uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania. Chodzi o wpłatę podatku przez osoby trzecie. Przykładowo chodzi o sytuację, gdy cudzoziemiec pracuje w Polsce (np. jest w polskim oddziale zagranicznej firmy), pieniądze wypłaca mu zagraniczna firma, ale ponieważ jest w naszym kraju więcej niż 183 dni - musi się rozliczyć w Polsce (sam wpłacić podatek). Często zdarza się, że polska firma (polski odział zagranicznej firmy) - wpłaca podatek za cudzoziemca. Jest jednak tylko pośrednikiem. Podatek bowiem jest płacony ze środków podatnika.

Jak wskazują eksperci - dotychczas nie było problemu z takimi wpłatami - nawet jak opiewały one na więcej niż 1 tys. zł. Ostatnio - jak donoszą eksperci - taki problem się pojawił. Artykuł 62b par. 1 pkt 3 ordynacji podatkowej pozwala na wpłatę podatku przez inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1 tys. zł. Ten przepis się nie zmienił - zmieniła się jedynie praktyka US.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami - to konsekwencja pisma MF do US skarbowych. Dostaliśmy też informacje, że niektóre US umożliwiają taką zapł...