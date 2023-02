Zamrożenie cen prądu. Ile zaoszczędzą gospodarstwa domowe?

Gospodarstwa domowe zaoszczędzą w tym roku nawet 2-3 tys. zł dzięki zamrożeniu cen prądu na ubiegłorocznym poziomie – wynika z szacunków opublikowanych przez PGE Obrót. W praktyce tzw. tarcza solidarnościowa ma skutkować tym, że ok. 8 mln gospodarstw zapłaci za prąd 40 proc. ceny rynkowej. Jak twierdzi Polski Komitet Energii Elektrycznej, rządowe działania osłonowe są konieczne w związku z kryzysem energetycznym, który wywołała rosyjska agresja na Ukrainę.

– Pamiętajmy, że mamy do czynienia z bezprecedensowym kryzysem wywołanym przez agresywną politykę surowcową Rosji i agresję tego kraju na Ukrainę. Ten energetyczny kryzys nie jest efektem ubocznym działań Rosji, lecz jednym z celów jej polityki. Nie możemy na to pozwolić. Ceny energii muszą być więc na poziomie akceptowalnym, czyli możliwym do przyjęcia dla gospodarstw domowych, a jednocześnie niezmniejszającym konkurencyjności polskiej gospodarki – mówi prezes rady zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Wojciech Dąbrowski.

Od początku 2023 r. obowiązuje rządowa tarcza solidarnościowa, która zamroziła cen...