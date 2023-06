Zamrożenie cen energii. Wnioski o wsparcie można składać do końca czerwca

W ramach tzw. tarczy solidarnościowej w 2023 r. z zamrożenia cen energii skorzystać ma w sumie ok. 8 mln gospodarstw domowych. W przypadku części gospodarstw konieczne jest złożenie wniosków o tego rodzaju wsparcie. Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami i posiadacze Karty Dużej Rodziny mają czas tylko do końca czerwca br., by złożyć wnioski pozwalające na skorzystanie w obecnym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii.