Zaległy urlop w czasie pandemii COVID-19

W ostatnim czasie, ze względu na pandemię COVID-19, wiele zakładów pracy boryka się z problemami kadrowymi. Nie dadzą one rady zaplanować należnych urlopów. Nie mogą przyjąć nowych pracowników, bo proces wdrożenia, szkoleń jest długotrwały i niezwykle kosztowny, co w tych czasach, na przykład w sektorze bankowym, stanowi niemały problem. Czy planowane są zmiany w przepisach prawa pracy, związane z koniecznością wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu do końca września w dobie pandemii? - pyta posłanka w zapytaniu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.