Zaległości firm przekraczają już 32 mld zł

Pod koniec 2019 r. zaległości firm wobec ich partnerów biznesowych i banków wzrosły do 32,25 mld zł – wynika z danych pochodzących z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. W trakcie ostatniego roku poziom płatności przeterminowanych powyżej 30 dni zwiększył się o przeszło 2,68 mld zł (9,1 proc.). Największe problemy tego typu widoczne są w handlu, przemyśle i budownictwie.

Jak pokazują nowe dane, w okresie od końca grudnia 2018 do końca grudnia 2019 r. zaległości przedsiębiorstw względem partnerów biznesowych i banków wzrosły do łącznie 32,25 mld zł. Jednocześnie jednak udział firm z opóźnionymi płatnościami zmniejszył się z 6,1 do 5,9 proc.

Największe kłopoty z solidnością widoczne są w handlu, gdzie niespłacone w terminie zobowiązania wyniosły 7,52 mld zł (23 proc. łącznej kwoty). Kolejne m...