Zakup mieszkania dla teściowej bez ulgi w PIT

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się podatniczka, która środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczyła m.in. na zakup do majątku wspólnego dwóch mieszkań. W jednym mieszkaniu zamieszkała podatniczka z mężem oraz córką, a w drugim jej teściowa (matka męża). To drugie mieszkanie będzie w przyszłości miejscem zamieszkania małżonków, po zakończeniu aktywności zawodowej, bądź jej ograniczeniu, czy też wyprowadzce dzieci. Małżonkowie nie zamierzają go zbywać ani też wynajmować. Nie zakupili go też w celach inwestycyjnych, ale z myślą o zapewnieniu sobie wygodnego życia i tańszego utrzymania na przyszłość.

Podatniczka chciała wiedzieć, czy zakup mieszkania, w którym będzie mieszkała teściowa, kwalifikuje się jako własny cel mieszkaniowy i upoważnia ją do zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatniczka uważa, że mieszkanie to służy i będzie służyło w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych, a tym samym powinna być zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Innego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W wydanej interpretacji stwierdził:

W myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cytowany powyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym wiąże skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem przeznaczenia - w warunkach określonych w ustawie - uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych dochodu wyłącznie na własne cele mieszkaniowe wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: