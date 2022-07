Zakup miejsca postojowego i komórki lokatorskiej a własne cele mieszkaniowe w PIT

Podatniczka sprzedała dom wraz z działką. Jednocześnie jest właścicielką mieszkania. Z uwagi na zapotrzebowanie podatniczka rozważa zakup miejsca postojowego w hali garażowej budynku, w którym posiada mieszkanie oraz komórki lokatorskiej i przyłączenie ich do księgi wieczystej lokalu. Czy zakup komórki lokatorskiej oraz miejsca postojowego zostanie uznane za zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych?

Komórka lokatorska stanowić będzie pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego - jej powierzchnia dopisana jest do powierzchni lokalu mieszkalnego i zawarta w księdze wieczystej lokalu (nie może być przedmiotem samodzielnego zbycia). Natomiast miejsce postojowe w hali garażowej posiada własną księgę wieczystą i wiąże się z udziałem w nieruchomości wspólnej, z zaznaczeniem do wyłącznego korzystania przez właściciela z konkretnego stanowiska w hali garażowej.

Odpowiedź:

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 powołanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu ww. zwolnienia jest wydatkowanie (począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) środków z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na „własne cele mieszkaniowe” podatnika, określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katalog wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe podatnika wskazany w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter zamknięty - jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe w sposób jednoznaczny wskazał cele mieszkaniowe, których realizacja pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości.

Art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: