Zakres przeprowadzonych robót decyduje czy dochodzi remontu czy do ulepszenia środka trwałego

Dylemat – czy dochodzi do remontu czy ulepszenia środka trwałego jest kwestią ciągle budzącą wątpliwości podatników, na co wskazują wydawane w tym zakresie interpretacje organów podatkowych. Przepisy o CIT nie definiują pojęcia remontu i jest to prawdopodobnie jedna z przyczyn wspomnianych wątpliwości. Z kolei ustalenie czy wydatki są remontem czy ulepszeniem środka trwałego ma znaczenie ze względu na sposób ujęcia tych zdarzeń w kosztach, gdyż wydatki na remont są bezpośrednio zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, natomiast nakłady na ulepszenie środka trwałego będą podlegały rozliczeniu w czasie przez odpisy amortyzacyjne.