Zagraniczne firmy inwestują znacznie więcej niż krajowe

Przedsiębiorstwa zagraniczne inwestują w Polsce ok. dwa razy więcej niż firmy krajowe – wynika z raportu opublikowanego przez Konfederację Lewiatan. Okazuje się, że podmioty zagraniczne stanowią 1 proc. przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce, ale odpowiadają za 37 proc. krajowych inwestycji.

– Od 2004 r. firmy zagraniczne inwestują średnio mniej więcej dwa razy tyle co krajowe. Ich obecność stanowi istotny bodziec do rozwoju. Przekłada się to na wyższy PKB i szerszą ofertę dla klientów – mówi dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan, Grzegorz Baczewski.

Z danych zebranych przez autorów raportu wynika, że w 2019 r. firmy zagraniczne stanowiły 1,1 proc. podmiotów zarejestrowany...