Zagraniczne darowizny i spadki podwójnie opodatkowane

Podatek od spadków i darowizn nie podlega zharmonizowaniu w ramach prawa UE. W związku z tym państwa członkowskie mają swobodne prawo kształtowania przepisów krajowych w zakresie opodatkowania spadków, pod warunkiem, że nie prowadzi to do dyskryminacji ze względu na obywatelstwo oraz do nieuzasadnionych ograniczeń w korzystaniu ze swobody przepływu kapitału.