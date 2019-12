Zadłużeni w ZUS byli przedsiębiorcy na emeryturze mogą ubiegać się o umorzenie długu

Interpelacja nr 33508 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zadłużenia emerytów w ZUS

Pani Minister,

wobec zgłaszania się do mojego biura poselskiego emerytów, zadłużonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wskutek braku możliwości kontynuowania działalności gospodarczej w latach kryzysu gospodarczego i nie wyrejestrowania tej działalności w odpowiednim terminie, co skutkowało naliczaniem zaległości we wpłacaniu składek, a także emerytów, których dawni pracodawcy nie opłacali składek na ubezpieczenia społeczne w należnej wysokości, proszę uprzejmie o:

- wyjaśnienie, jak wielka jest skala zadłużeń emerytów wobec ZUS,

- określenie liczby zadłużonych emerytów, będących jednocześnie osobami niepełnosprawnymi lub opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodzin.

Zarazem, zdając sobie sprawę, że emeryci niepełnosprawni lub opiekujący się osobami niepełnosprawnymi nie rokują efektywnej spłaty zadłużenia, proszę o odpowiedź:

Czy rozważany jest sposób rozwiązania tego problemu?

Ewa Tomaszewska, 28-08-2019

Odpowiedź na interpelację nr 33508 w sprawie zadłużenia emerytów w ZUS

Szanowna Pani Marszałek!

W odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 10 września 2019 r., znak: K8INT33508, przesyłające interpelację Pani Poseł Ewy Tomaszewskiej w sprawie zadłużenia emerytów z tytułu składek na ubezp...