Zadatek, który przepadł - co z podatkiem PIT?

Przedmiotem poniższych rozważań jest zadatek, przyjęty przez sprzedawcę nieruchomości. Do transakcji nie doszło, niedoszły zbywca zatrzymał zadatek. A ponieważ przychód ze sprzedaży nieruchomości korzystałby ze zwolnienia z podatku dochodowego, zbywca doszedł do wniosku, że dotyczy to też zadatku, i chcąc się w tym zakresie upewnić, złożył wniosek o interpretację. Czy miał rację?