Zachowanie terminu przy wysyłce pism. MF znowelizuje Ordynację podatkową

Do Ordynacji podatkowej wprowadzone zostaną zmiany dotyczące stosowania domniemania zachowania terminu w przypadku wysyłania pism do organów podatkowych. W przygotowanym w Ministerstwie Finansów projekcie nowelizacji zaproponowano rozszerzenie tego domniemania. W efekcie regulacje mają zostać w pełni dostosowane do prawa Unii Europejskiej.