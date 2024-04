Zachęty podatkowe mogą poprawić sytuację na giełdzie?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie mierzy się ze stagnacją w debiutach giełdowych. Jak ocenia Monika Gorgoń z zarządu GPW, do przełamania obecnego marazmu mogłyby przyczynić się nowe zachęty podatkowe ze strony rządu. Ostatnie zmiany w tym zakresie wprowadzono w 2022 r., kiedy to w życie weszły ulgi podatkowe dla debiutantów.

– Osoby, które aspirują do inwestowania, zwłaszcza ludzie młodzi, postrzegają giełdę przez pryzmat tego, co jest napisane w prasie, mediach społecznościowych, a tam pojawiają się takie hasła, że giełda to kasyno, miejsce spekulacji, manipulacji. A tak naprawdę potrzebna jest wiedza, bo żeby zrozumieć funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych, musimy mieć chociaż podstawy wiedzy o funkcjonowaniu instytucji na rynku kapitałowym – stwierdziła w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Monika Gorgoń z zarządu GPW w Warszawie.

Między grudniem 2021 a grud...