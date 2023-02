Zaburzenia psychiczne przyczyną 10 proc. zwolnień L4

W całym 2022 r. blisko 1,3 mln zwolnień lekarskich o czasowej niezdolności do pracy zostało wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania – wynika z danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwolnienia te odpowiadały w sumie za 10 proc. wszystkich nieobecności w pracy. Odsetek ten był na podobnym poziomie także w poprzednich latach.

Zgodnie ze szczegółowymi danymi dotyczącymi zwolnień lekarskich wystawionych pracownikom w 2022 r., z powodu zaburzeń psychicznych i zachowania wystawiono łącznie blisko 1,3 mln zwolnień, które przełożyły się na 23,8 mln dni absencji chorobowej. Odpowiada to za ok. 10 proc. wszystkich nieobecności spowodowanych czasową niezdolnością do pracy. W 2021 r. liczba takich zwolnień wyniosła 1,34 mln, a w 2020 r. był...