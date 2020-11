Za płatności kartą w skarbówce jest prowizja

Interpelacja nr 11368 do ministra finansów w sprawie pobierania prowizji za płatność kartą w urzędach skarbowych

Szanowny Panie Ministrze,

w urzędach skarbowych od kilku lat możemy już zapłacić kartą płatniczą za usługi. Jest to ogromne ułatwienie dla klientów realizujących płatności. Jednakże wiele osób zwraca uwagę na fakt, iż za dokonanie płatności kartą naliczana jest prowizja. Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z dyrektywą Payment Services Directive 2, która weszła w życie 14 września 2019 r., zakazane jest pobieranie dodatkowej opłaty za dokonywanie płatności zarówno w formie gotówkowej, jak i kartą płatniczą. W wielu urzędach prowadzeniem obsługi kasowej zajmuje się zewnętrzna firma - Monetia, która w ramach zawartej umowy pobiera opłaty.

Spółka Monetia od 2017 r. stale wygrywa kolejne przetargi na obsługę kasową w urzędach skarbowych. Jest ona pośrednio powiązana ze spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i spółką Aplitt, która w 2018 r. - na własne żądanie - złożyła wniosek o cofnięcie zezwolenia na działanie w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Jak można dowiedzieć się z wypowiedzi przedstawicieli administracji skarbowej, zapisy umowy zobowiązują spółkę do niepobierania prowizji z tytułu wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki i z rachunków administracji skarbowej, natomiast przy obsłudze płatności w formie bezgotówkowej wykonawca może pobierać opłatę, co według m.in. interpretacji przepisów prawnych dokonanych przez Komisję Nadzoru Finansowego jest niezgodne z prawem. Jednym z kilku wyjątków, kiedy pobieranie opłaty za korzystanie z instrumentów płatniczych jest dozwolone, jest płatność kartą firmową, a nie konsumencką. W większości przypadków w urzędzie do płatności dochodzi poprzez użycie karty debetowej lub kredytowej założonej przez osobę prywatną. W 2018 r. również Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że odbiorca płatności nie może pobierać opłaty surcharge.

Wielu prawników i ekspertów przekonuje, że są zdziwieni takim systemem. Przepisy o surchargingu jasno stanowią, że nie powinno dochodzić do sytuacji pobierania opłat za płatności kartą. Tłumaczą, że nie ma też podstawy prawnej do obciążania użytkownika przez dostawcę terminali, a klient nie ma żadnej umowy z dostawcą usługi, która obliguje go do opłaty za płatność bezgotówkową, gdyż to dany urząd zamówił rozwiązania technologiczne i on jest związany umową z dostawcą. Warto dodać, że opinie prawne mówią, iż jeżeli klient nie jest poinformowany o dodatkowych obciążeniach, może się na taką opłatę nie zgodzić.

Z doniesień prasowych wynika również, że Monetia pobiera prowizję za opłaty dokonywane gotówką, jednak za tę formę płatności koszty prowizji ponosi dany urząd skarbowy. Co więcej, klienci zgłaszają, że zdarza się, iż muszą zapłacić prowizję za płatność kartą w gotówce...