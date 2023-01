Z końcem stycznia mija termin na złożenie ZUS IWA przez część płatników

Część płatników ma czas tylko do 31 stycznia br. na to, by złożyć dotyczące ubezpieczenia wypadkowego druki ZUS IWA za 2022 r. – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wymóg dotyczy płatników, którzy nieprzerwanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i minimum przez jeden dzień w styczniu 2023 r. byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek.

„Dokument ZUS IWA powinien zawierać informacje o rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbie ubezpieczonych oraz liczbie zatrudnionych w warunkach...