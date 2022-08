Wzywanie obywateli do urzędów ma zostać znacznie ograniczone

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada znaczne ograniczenie wzywania obywateli do osobistego składania wyjaśnień w różnego rodzaju urzędach. Jak wskazuje resort, zakończenie tej biurokratycznej praktyki pozwoli na zaoszczędzenie przez Polaków znacznej ilości czasu. Odpowiednie zmiany mają zostać wprowadzone do Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.

– Chcemy oddać Polakom ich czas. Zamiast tracić go w urzędzie, niech spożytkują go na rzeczy dla siebie istotne. Dlatego kończymy z praktyką wzywania Polaków do składania osobistych wyjaśnień w urzędach. W ciągu roku mogą tracić na nie nawet 5 milionów godzin. Techniki zdalnej komunikacji są rozwijane w wystarczający sposób, aby obywatel lub przedsiębiorca mógł składać wyjaśnienia bez konieczności wychodzenia z domu. Dajemy je...