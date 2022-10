Wzrost niepewności będzie prowadzić do zwolnień w firmach?

We wrześniu br. liczba osób zatrudnionych w firmach wyniosła blisko 6,5 mln osób i była wyższa o 2,3 proc. rok do roku – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Względem poprzedniego miesiąca zatrudnienie zmniejszyło się tymczasem o 0,1 proc. Analitycy wskazują na pogorszenie się sytuacji na rynku, co wynika głównie ze wzrostu poziomu niepewności w firmach. W efekcie więcej przedsiębiorstw może rozważać redukcję zatrudnienia.