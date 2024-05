Wzrośnie świadczenie z funduszu alimentacyjnego

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowywany jest projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który zakłada podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 100%, czyli z kwoty 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie. Zakłada się, że podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego po raz pierwszy będzie miało zastosowanie od okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2024 r.

Interpelacja nr 2225 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie podniesienia kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Szanowna Pani Minister,

w pakiecie zobowiązań zaprezentowanym przez premiera Donalda Tuska znalazła się kwestia „podniesienia kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł”.

Aktualnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Osoby uprawnione mogą otrzymywać wsparcie do ukończenia 18. roku życia. W przypadku nauki w szkole lub szkole wyższej można otrzymywać świadczenia dłużej, bo do 25. roku życia. Podwyższenie tej kwoty znacząco ułatwiłoby funkcjonowanie w szczególności najmniej zamożnym osobom potrzebującym. Jednak stanowić to będzie kolejne znaczące obciążenie dla budżetu państwa.

W związku z tym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Czy istnieją obawy co do potencjalnie negatywnego wpływu podwyższenia kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego na budżet państwa oraz na inne programy wsparcia społecznego? Jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia sprawiedliwego i skutecznego przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, aby uniknąć nadużyć i niewłaściwego wykorzystania środków? Czy przewiduje się jakiekolwiek działania mające na celu wsparcie rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego w celu podniesienia jakości życia i poprawy ich sytuacji finansowej oprócz przyznania samych świadczeń finansowych? W jaki sposób planuje się monitorować sytuację rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie i środki zaradcze w razie potrzeby? Czy przewiduje się wdrożenie środków mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat funduszu alimentacyjnego oraz procedur ubiegania się o świadczenia z tego funduszu? Jakie są planowane kryteria kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i czy przewiduje się jakieś zmiany w tych kryteriach w związku z podwyższeniem kwoty świadczenia?

Poseł Daniel Milewski

21 marca 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 2225 w sprawie podniesienia kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację poselską nr K10INT2225 Pana Posła Daniela Milewskiego, w sprawie podniesienia kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego, poniżej przedstawiam stosowne informacje.

