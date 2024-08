Wzrosną kwoty dofinansowania do płac niepełnosprawnych pracowników

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze środków PFRON. Podwyższone kwoty będą stosowane po raz pierwszy do dofinansowania przysługującego za okres od lipca 2024 r. Koszty zmian szacuje się na ok. 554 mln zł rocznie.

„Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również zmiana wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tego zadania” – wskazują autorzy projektu.

Zgodnie z projektem, poszczególne kwoty miesięcznego dofinansowania zostaną podwyższone: – z 2400 zł do 2760 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; – z 1350 zł do 1550 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; –&n...