Wzór oświadczenia PIT-OP zostanie zmodyfikowany

Ministerstwo Finansów przygotowało nową wersję wzoru oświadczenia PIT-OP, które odnosi się do przekazywania 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Formularz jest składany przez emerytów i rencistów, którzy nie muszą składać PIT-37/PIT-36, ale chcą przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz wybranej OPP. Konsultacje podatkowe dotyczące nowej wersji formularza PIT-OP potrwają do 13 września br.

W projekcie określono nowy wzór oświadczenia o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (wzór PIT-OP w wersji nr 3). W praktyce oświadczenie to składają emeryci i renciści, którzy nie muszą składać zeznania PIT-37/PIT-36, ale chcą, by do wybranej przez nich organizacji pożytku publicznego przekazana została w ich imieniu kwota w wysokości 1,5 proc. podatku należnego wynikającego z PIT-40A.

„Wzór oświadczenia składany jest przez p...