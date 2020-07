Wzajemne uznawanie towarów w krajach UE – rząd przygotował nową ustawę

W Ministerstwie Rozwoju przygotowano projekt ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia ws. wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają zapewnić, że zasada wzajemnego uznawania będzie skutecznie stosowana.

Projekt nowej ustawy jest związany bezpośrednio z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 764/2008. W założeniu nowe regulacje powinny przyczynić się m.in. do zniesienia barier w swobodnym przepływie towarów.

„Aby rozporządzenie 2019/515 było efektywne i zapewniało skuteczną eliminację barier w swobodnym przepływie towarów, celowe jest przygotowanie i przyjęcie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim ora...