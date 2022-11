Wyższy zasiłek pogrzebowy nie taki pewny

Obecnie w resorcie trwają szczegółowe analizy dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego - czytamy w odpowiedzi na interpelację do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 36861 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie bierności rządu w kwestii urealnienia wysokości zasiłku pogrzebowego

Szanowna Pani Minister,

od kilku lat Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest głuche na wołania płynące od rodzin, które muszą pochować swoich bliskich, o tym, że zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 tys. zł jest dramatycznie zbyt niski, by pokryć koszty najskromniejszego nawet pogrzebu. Jeszcze przed 11 laty zasiłek ten wynosił dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci danej osoby. Rząd Platformy Obywatelskiej i PSL obciął ten zasiłek do 4.000 zł, a rząd PiS notorycznie odmawia podwyższenia go, pomimo doprowadzenia do gigantycznego wzrostu cen, także uroczystości pogrzebowych.

Dla wielu rodzin jest to podwójna trauma, bowiem nie tylko straciły bliską osobę, a jednocześnie nie mają one za co zorganizować pogrzebu. Rodziny zmarłych muszą szukać na to pieniędzy, często korzystając z lichwiarskich chwilówek i zadłużając się u innych bliskich. Przeciętny koszt zorganizowania uroczystości pogrzebowej, według opinii mieszkańców, to 8-10 tysięcy złotych i to bez koniecznych przy okazji pogrzebu okolicznościowych poczęstunków dla rodzin, czy kosztów transportu.

W związku z powyższym, uprzejmie prosz...