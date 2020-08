Wyższa płaca minimalna realnie zaszkodzi gospodarce?

Obecna sytuacja gospodarcza Polski nie uzasadnia wzrostu płacy minimalnej do 2800 zł brutto miesięcznie i stawki godzinowej do 18,3 zł – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja apeluje do rządu o ograniczenie w 2021 r. wzrostu odpowiednio do 2716 oraz 17,7 zł.