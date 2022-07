Wystawienie faktury w imieniu sprzedawcy

Reguła udokumentowania fakturą jest oczywista. Sprzedawca po zajściu przesłanek do wystawienia tego dokumentu sporządza i wprowadza do obiegu prawnego fakturę. Zatem dostawca/usługodawca wystawia tego rodzaju dokument a kontrahent, czyli nabywca lub usługobiorca, jest jego odbiorcą. Od tej reguły jest jednak wyjątek, o którym mowa w art. 106d ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przepis ten przewiduje możliwość wystawiania faktur przez nabywcę.

Ww. przepis daje możliwość zmiany podmiotu zobowiązanego do udokumentowania sprzedaży. Tego rodzaju procedura obejmuje pełny proces związany z wystawieniem faktury a więc zarówno dotyczący dokumentu pierwotnego jak i ewentualnych korekt faktury czy ich duplikatów.

Przykład

Agencja reklamowa współpracuje z prowadzącymi działalność gospodarczą osobami fizycznymi tworzącymi na jej rzecz hasła reklamowe i kampanie reklamowe produktów i usług. W takim przypadku obowiązek wystawienia faktury spoczywa na osobach współpracujących. To one powinny wystawić dokument potwierdzający zrealizowanie w danym okresie rozliczeniowym świadczenia. W celu uproszczenia obiegu dokumentów, ograniczenia ich przepływu i zachowania terminowości agencja i współpracownicy zdecydowali się na samofakturowanie przez świadczeniobiorcę, czyli agencję reklamową.

Najpierw umowa

Warunkiem „odwrócenia ról” w procesie dokumentowania transakcji jest wymóg zawarcia umowy w przedmiocie samofakturowania. Warunek ten wynika z zapisu art. 106d ust. 1 ustawy o VAT. Ponieważ umowa taka stanowi podstawę samofakturowania jej zawarcie nastąpić musi przed wystawieniem pierwszej faktury przez nabywcę w imieniu podatnika i na rzecz podatnika dokonującego sprzedaży towaru/świadczenia usługi.

Regulacje ustawy o VAT nie wskazują jakie elementy umowa taka musi zawierać. Z jednym wszakże wyjątkiem. Umowa taka określać musi procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika, w którego imieniu faktura zostaje wystawiona. Ustawa nie przewiduje tu żadnych ograniczeń czy wymogów. Kwestia ta pozostaje otwarta i przekazana została do uzgodnienia przez strony. Oznacza to, że mogą one w dowolny sposób ukształtować formę w jakiej takie zatwierdzenie będzie następowało.

Takie ukształtowanie umowy, bez nadmiernej ingerencji ustawodawcy podatkowego, nakłada jednak na strony wymóg takiego przygotowania jej zapisów aby wszelkie wymogi ustawy o VAT zostały w należny sposób spełnione. Nakazuje zatem stronom tego rodzaju umowy dochować należytej staranności.

Zacząć należy od tego, iż dla celów dowodowych postępowaniem prawidłowym jest zawarcie tego rodzaju umowy w formie pisemnej. To podstawowy wymóg, umowy o samofakturowanie, który określić można mianem właśnie należytej staranności. Jej zachowanie stanowi wymóg kluczowy.

Brak staranności w zawarciu umowy o samofakturowanie pociągać będzie za sobą szereg negatywnych konsekwencji.

...