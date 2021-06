Artykuły: Fakturowanie VAT powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 30.06.2021 Wystawienie faktury korygującej przez podmiot, który zlikwidował działalność i na rzecz takiego podmiotu Logowanie

Nie mam jeszcze konta Zapomniałeś loginu lub hasła? W ocenie fiskusa, ponieważ przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i został wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych, utracił status podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur VAT i odpowiednio faktur korygujących, tym samym nie jest zobowiązany i uprawniony do wystawienia faktury korygującej. Sądy widzą to zupełnie inaczej. Rolą faktury korygującej jest przywrócenie pierwotnej faktury do stanu zgodnego z rzeczywistością a więc uczynienia jej rzetelną. Walor ten straciła ona na skutek okoliczności, które miały miejsce pomiędzy kontrahentami. Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług fakturę korygującą wystawia się, gdy po wystawieniu faktury: udzielono obniżki ceny w formie rabatu,

udzielono opustów i obniżek cen,

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,

podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Może się zdarzyć, iż któraś z tych okoliczności wystąpi już po zakończeniu działalności gospodarczej przez którąś ze stron transakcji. Faktura korygująca po zakończeniu działalności W ocenie organów podatkowych możliwości wystawienia faktury korygującej są różne w zależności od tego czy podmiot, który zakończył działalność jest sprzedawcą czy nabywcą. Korekta dla nabywcy, który działalność zakończył Biorąc pod uwagę rolę jaką ma do spełnienia faktura korygująca przepisy ustawy o VAT nie zakazują jej wystawienia podmiotowi, który działalność gospodarczą z takich czy innych względów zakończył.

O dopuszczalności tego rodzaju praktyki świadczy choćby treść interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 sierpnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.374.2020.2.KO. Dyrektor uznał w niej, że nie może funkcjonować w obrocie faktura, która nie stanowi rzeczywistego odzwierciedlenia transakcji, w takiej postaci w jakiej naprawdę miała ona miejsce. Nie obowiązuje już potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę aby dokonać jej rozliczenia. Jednak w myśl art. 29a ust. 13 ustawy o VAT niezbędne jest posiadanie przez dostawcę dowodu uzgodnienia z nabywcą towarów lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania. A zatem czynnikiem umożliwiającym dokonanie korekty za miesiąc jej wystawienia jest wynikanie z posiadanej dokumentacji uzgodnienia z kontrahentem takich warunków. Faktura musi zaś być zgodna z posiadaną dokumentacją. Jej brak w okresie rozliczeniowym wystawienia korekty nakazuje obniżenie podstawy opodatkowania dopiero za miesiąc wystawienia takiej dokumentacji. Ustawodawca nie określił formy tego rodzaju dokumentacji. Może wi...

