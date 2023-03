Wystawianie faktur przy wynajmie nieruchomości przez kilku współwłaścicieli

Jeżeli wszyscy współwłaściciele nieruchomości są podatnikami VAT są oni zobowiązani udokumentować na rzecz najemców lokali płatności za najem (czynsz) wystawiając każde z osobna fakturę. Natomiast w sytuacji gdy faktury za media nie będą refakturowane na pozostałych współwłaścicieli to pełnomocnik będzie zobowiązany udokumentować na rzecz najemców odsprzedaż mediów, wystawiając fakturę ze swoimi danymi jako sprzedawca. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację podatnicy wyjaśnili, że właścicielami wynajmowanej nieruchomości tj. budynku z lokalami użytkowymi. Usługi wykonują w ramach najmu prywatnego jako osoby fizyczne. Udziały w przychodach i kosztach posiadają po 25%. Każdy właściciel prowadzi podatkową książkę przychodów i rozchodów i jest opodatkowany na zasadach ogólnych oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Pełnomocnikiem do reprezentowania współwłaścicieli jest jeden ze wspólników.

Najemcami lokali są osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, z którymi współwłaściciele mają zawarte pisemne umowy najmu. Fakturę za czynsz jest wystawiana w systemie miesięcznym i jest płatna do 10-go każdego miesiąca. Z kolei faktury za media są refakturowane na najemców po otrzymaniu faktur zakupu od dostawców. Na tych fakturach jako sprzedający figuruje nazwisko, imię, NIP i adres pełnomocnika. Najemcy wpłacają kwoty za fakturę na konto bankowe pełnomocnika.

Na pełnomocnika są wystawiane następujące faktury zakupu dotyczące nieruchomości:

energia elektryczna,

woda + ścieki,

energia gazowa do ogrzewania budynku,

faktury zakupowe za materiały i usługi związane z wynajmem.

Wnioskodawcy chcieli wiedzieć, czy wystawiając fakturę za czynsz oraz media dla najemców mają obowiązek podawać dane pełnomocnika jako sprzedającego, czy każdy współwłaściciel powinien wystawić faktury sprzedaży w swoim imieniu. Ich zdaniem pełnomocnik nie jest uprawniony do wystawiania faktur we własnym imieniu i na własny rachunek, ponieważ podatnikami podatku od towarów i usług z tytułu najmu są poszczególni współwłaściciele nieruchomości. Jeżeli współwłaścicieli jest kilku to każdy z nich powinien wystawić fakturę.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko współwłaściciel za:

- prawidłowe w części dotyczącej wystawianych faktur za czynsz oraz

- nieprawidłowe w części dotyczącej wystawianych faktur za media.

W wydanej interpretacji organ wskazał:

Charakter usług najmu wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem bez względu na to, czy przedmiot najmu stanowi własność prywatną. W konsekwencji najem nieruchomości, należy uznać za świadczony w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, i stanowi on odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu tym podatkiem na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Podmiot świadczący usługę najmu będzie podatnikiem podatku od towarów i usług wówczas, gdy najem ten będzie wykonywał we własnym imieniu i na własny rachunek. Jeżeli przedmiotem najmu jest rzecz stanowiąca majątek wspólny małżonków, to podatnikiem podatku od towarów i usług, w okolicznościach wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy, będzie ten małżonek, który dokonał czynności podlegającej opodatkowaniu, czyli ten, który dokonuje wynajmu we własnym imieniu (jest stroną czynności prawnej).

W niniejszej sprawie świadczone na rzecz najemców usługi najmu lokali użytkowych w rzeczywistości są stosunkiem prawnym - zobowiązaniem pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości a najemcami.

Zatem to współwłaśc...