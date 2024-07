Wystawianie faktur i paragonów podczas zawieszenia działalności

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca (radca prawny), który od 2 stycznia 2024 r. jest zobowiązany do zakończenia albo zawieszenia działalności gospodarczej. Podczas prowadzenia działalności wykonywał zastępstwo procesowe z urzędu, jako pełnomocnik albo jako obrońca. Księgowość sądu zwraca się do niego o wystawienie faktury VAT w celu wykonania wyroku i zapłaty wynagrodzenia. Podobnie z rozliczeniem usługi świadczonej na podstawie zawartej umowy zlecenia o zastępstwo procesowe osoby fizycznej albo prawnej albo obrony - po zakończeniu zastępstwa albo obrony klient żąda faktury VAT albo paragonu fiskalnego.

Wątpliwości radcy dotyczą kwestii, czy jest on uprawniony do wystawienia faktury VAT albo paragonu fiskalnego za wykonywane czynności zastępstwa procesowego, obrony z urzędu albo z wyboru, a także kurateli - po zawieszeniu działalności gospodarczej, tj. po 2 stycznia 2024 r., w odniesieniu do wykonywanych czynności z umów zawartych przed zawieszeniem działalności. Jego zdaniem - tak.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Odnosząc się do kwestii obowiązku wystawiania faktur oraz paragonów fiskalnych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej stwierdzić należy, że ustawa nie definiuje pojęcia „zawieszenie działalności”. Kwestia ta została uregulowana m.in. w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ww. ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Z kolei, w myśl art. 25 ust. 1 ww. ustawy - Prawo przedsiębiorc&oacu...