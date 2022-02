Wysokie ceny gazu. Czy będzie pomoc dla mikroprzedsiębiorców?

Dla setek tysięcy mikroprzedsiębiorców w całym kraju, wzrost cen za gaz to podwyżki nawet 600-800%. Właściciele małych firm nie są w stanie udźwignąć finansowo tak horrendalnych podwyżek tego surowca. Należy tu zapytać, z jakich powodów małe firmy, często kilkuosobowe, będące niejednokrotnie działalnością przekazywaną z pokolenia na pokolenie, są traktowane jak duże korporacje i ich rozliczanie za zużycie gazu odbywa się na tych samych zasadach co dużych koncernów - zastanawiają się posłowie w interpelacji do Ministra Klimatu i Środowiska.

Interpelacja nr 30575 do ministra klimatu i środowiska w sprawie pomocy dla mikroprzedsiębiorców w związku z wysokimi cenami gazu

Szanowna Pani Minister,

zgłaszają się do mnie przedsiębiorcy prowadzący małe firmy, przed którymi na skutek drastycznych podwyżek cen gazu stanęło widmo likwidacji swojej działalności bądź cięcia etatów wśród swoich pracowników.

Dla setek tysięcy mikroprzedsiębiorców w całym kraju, wzrost cen za gaz to podwyżki nawet 600-800%. Właściciele małych firm nie są w stanie udźwignąć finansowo tak horrendalnych podwyżek tego surowca. Należy tu zapytać, z jakich powodów małe firmy, często kilkuosobowe, będące niejednokrotnie działalnością przekazywaną z pokolenia na pokolenie, są traktowane jak duże korporacje i ich rozliczanie za zużycie gazu odbywa się na tych samych zasadach co dużych koncernów. Ich działalność gospodarcza i zyski nie mogą być porównywalne z wielkimi przedsiębiorstwami, tym bardziej sposób rozliczania mediów nie powinien klasować ich w tym samym przedziale odbiorców surowca, jakim jest gaz.

Rzecznik rządu w jednej ze swoich wypowiedzi stwierdził, że to „kwestia złego wyboru taryfy”. Jak zatem rozumieć z pozoru łatwą do przyjęcia sugestię wyboru taryfy indywidualnej z biznesowej, skoro nie ma jasnych regulacji w tej kwestii? Przedsiębiorca to przedsiębiorca, klient indywidualny to klient indywidualny, jak wobec tego właściciele małych firm mogą ratować się proponowanym rozwiązaniem dla problemu wysokich rachunków za gaz?

W związku z dodatkowo ogromną inflacją i panującą drożyzną, właściciele mikrofirm zwracają się o pomoc w jak najszybszym rozwiązaniu problemu, który ich dotknął z uwagi na drastyczne podwyżki cen gazu. W innym wypadku będą musieli dokonać redukcji wśród personelu, znacząco podnieść ceny produktów i usług, co przełoży się na wzrost inflacji (czyli kolejne podwyżki cen w sklepach) lub w ostateczności zamykać swoją działalność gospodarczą.

Przypomnę, że wiele z tych małych przedsiębiorstw nie tak dawno zmagało się z problemami złej klasyfikacji kodów PKD przy próbie otrzymania pomocy finansowej z tarczy antykryzysowej, co ewidentnie było efektem złych pomysłów rządu, a teraz zaproponowana tarcza antyinflacyjna nie uwzględnia potrzeb małych firm i pogrąży ich działalność całkowicie.

W związku z powyższym, proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: