Wysoka podwyżka płacy minimalnej będzie sprzyjać spłaszczaniu wynagrodzeń

Zgodnie z opublikowanym już w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem rządu, w 2024 r. miesięczna płaca minimalna wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł od 1 stycznia oraz do 4300 od 1 lipca. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie natomiast odpowiednio z dotychczasowych 23,5 zł do 27,7 zł i 28,1 zł. Stawki zostaną więc podniesione w sumie o ok. 20 proc.

Szacuje się, że podwyższenie minimalnej płacy obejmie w 2024 r. ok. 3,6 mln pracowników. Jak wskazują eksperci firmy Grant Thornton, w ...