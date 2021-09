Wysoka inflacja i rosnące zadłużenie budzą kontrowersje

Na koniec roku zadłużenie Polski może wynieść ok. 1,5 bln zł, a utrzymywanie inflacji na wysokim poziomie jest polityką niebezpieczną i ryzykowną – ocenia Business Centre Club. Eksperci organizacji wskazują, że aktualnie inflacja obniża realną wartość długu, ale równocześnie wysoka inflacja zwiększa ryzyko systematycznego wzrostu stopy inflacji.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rząd do Brukseli, na koniec czerwca 2021 r. zadłużenie Polski wyniosło 1,4 bln zł. W efekcie pod koniec tego roku dług może wynieść ok. 1,5 bln zł.

Według polskiej metodologii, zadłużenie jest niższe i wynosi 1,1 bln zł. Różnica wynika z tego, że szczególnie w 2020 r. dużą część wydatków publicznych wzięły na siebie Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju, Fundusz Solidarnościowy oraz Krajowy Fundusz Drogowy. Łącznie podmioty te wyemitowały dług w wysokości ok. 300 mld zł. Co ważne, zadłużenie to jest gwarantowane przez Skarb Państwa.

– Prognoza Ministerstwa Finansów dotycząca relacji długu do PKB wg metodologii unijnej wskazuje na znaczne ryzyko pr...