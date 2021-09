Wysoka inflacja a waloryzacja emerytur i rent w 2022 r.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 przewidziano wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie 104,89%, tj. zgodnie z powyższymi założeniami makroekonomicznymi przyjętymi w budżecie na rok przyszły. Do obliczenia wskaźnika waloryzacji podstawą są roczne, a nie jednostkowe (miesięczne) wartości odpowiednich wskaźników makroekonomicznych. Ostateczna wartość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent jest co roku ogłaszana w lutym przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i będzie uwzględniała dane dotyczące faktycznego wzrostu cen i płac w 2021 r., a nie prognozę tych kategorii - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.