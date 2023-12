Wypłaty 800+ mają ruszyć już z początkiem 2024 r.

Już na początku stycznia 2024 r. ruszą pierwsze wypłaty świadczenia wychowawczego 800+ – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczasowe świadczenie 500+ zostanie w automatyczny sposób podwyższone do 800 zł. W efekcie w skali roku kwota wsparcia wzrośnie o 3600 zł na jedno dziecko. Jak podkreśla ZUS, w praktyce świadczeniobiorcy nie będą musieli składać żadnych dodatkowych wniosków.

– 2 stycznia ZUS zrealizuje pierwsze przelewy z podwyższoną kwotą. Do rodziców trafi 547 mln zł, co obejmie 684 tys. dzieci. Kolejny termin wypłat to 4 i 7 stycznia. W tych dniach ZUS przekaże rodzicom łącznie ponad 1,6 mld zł – wskazuje prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Prezes ZUS zaznacza, że od nowego roku uprawnione osoby otrzymają wypłaty świadczenia już w nowej wysokości. Informacje na ten temat b...