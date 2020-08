Wypłata świadczeń z ZUS – przybywa skarg na opóźnienia

Do biura rzecznika praw obywatelskich napływa coraz więcej skarg na opóźnienia w wypłacaniu przez ZUS świadczeń. Od początku lipca br. dziennie liczba kierowanych skarg wynosi od 10 do 30. Jak tłumaczy ZUS, opóźnienia w wypłatach to głównie efekt dużego obłożenia i wielu dodatkowych zadań związanych z realizacją tarcz antykryzysowych.