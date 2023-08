Wypłata 14. emerytury nie będzie wymagać wniosku

Kolejne dodatkowe roczne świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów („czternastki”) zostaną wypłacone z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosków – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość 14. emerytury ustalono na 2200 zł netto, ale jeśli miesięczne świadczenie danej osoby przekracza 2900 zł brutto, to dodatkowe świadczenie będzie odpowiednio pomniejszone z zastosowaniem zasady złotówka za złotówkę.

Na 14. emeryturę liczyć mogą osoby posiadające prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego na ostatni dzień sierpnia br. Szacuje się, że będzie to w sumie 8,8 mln osób, a 6,8 mln świadczeniobiorców otrzyma świadczenie w pełnej wysokości. Koszty wypłaty szacowane są na ok. 20,7 mld zł.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem rządu, w 2023 r. 14. emerytura wyniesie 2650 zł brutto (2200 zł na rękę). Wypłata „czternastki” w takiej wysokości będzie dotyczyć osób, których świadczenie głó...