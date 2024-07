Wynajem lokalu po likwidacji firmy a konieczność korekty VAT

Przedsiębiorca we wniosku o interpretację wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz jest podatnikiem VAT czynnym. Zawarł umowę deweloperską na lokal użytkowy celem jego wynajmu. Z tytułu otrzymanych faktur zaliczkowych od dewelopera odliczył podatek VAT, gdyż nabycie przyszłej nieruchomości ma służyć dalszemu wynajmu nieruchomości. Przedsiębiorca aktualnie posiada roszczenie do dewelopera o wybudowanie, wydzielenie lokalu z nieruchomości i przeniesienie własności umówionego lokalu na przedsiębiorcę, a następnie wyodrębnienie i założenie księgi wieczystej nieruchomości.

Po likwidacji działalności gospodarczej albo jeszcze w trakcie jej trwania dojdzie do przeniesienia własności lokalu będącego przedmiotem umowy deweloperskiej oraz założenia księgi wieczystej. Przedsiębiorca po likwidacji działalności gospodarczej chce pozostać czynnym podatnikiem podatku VAT i wybrać formę zryczałtowanego podatku dochodowego do opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości.

W uzupełnieniu wniosku przedsiębiorca dodał, że lokal użytkowy zostanie zakwalifikowany jako składnik majątku związany z wykonywaną działalnością gospodarczą i zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Faktury zaliczkowe zostały wystawione na działalność gospodarczą przedsiębiorcy i również faktura końcowa zostanie wystawiona na jego firmę.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy likwidacja działalności gospodarczej (wykreślenie z CEIDG) spowoduje utratę statusu podatnika VAT, a w konsekwencji konieczność zwrotu podatku VAT z tytułu odliczonego podatku naliczonego z faktur zaliczkowych wystawionych przez dewelopera z tytułu zawartej umowy deweloperskiej. W jego opinii - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał:

Najem wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe), bez względu na to, czy najem jest prowadzony w ramach działalności gospodarcze...